В iPhone 13 появится атрибут современных Android-смартфонов – СМИ

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Смартфон iPhone 13 получит расширенный накопитель, сообщает 9to5mac.

Максимальная емкость накопителя в актуальном iPhone 12 Pro составляет 512 гигабайт, новому же гаджету обещают модификацию с 1 терабайтом памяти.

Такой объемный накопитель сейчас предлагается лишь в планшетах линейки iPad Pro. Уточняется, что с терабайтом постоянной памяти в смартфоне экспериментировали некоторые производители смартфонов из мира Android.

Следующее поколение iPhone, которое получит название 13 или 12s, будет представлено в начале осени 2021 года.

Ранее стало известно, что дополнительные разъемы, которых были лишены компьютеры Apple несколько лет назад, получат новые MacBook Pro. У ноутбуков появится HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Ранее пользователям приходилось покупать переходники для портов USB-C.