В компьютеры Apple вернут полезные функции

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Дополнительные разъемы, которых были лишены компьютеры Apple несколько лет назад, получат новые MacBook Pro. Об этом сообщает MacRumors.

Уточняется, что у ноутбуков появится HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Ранее пользователям приходилось покупать переходники для портов USB-C.

Новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года.

Ранее стало известно, что новый iPhone будет оснащен функцией Always on Display, которую на протяжении нескольких лет ждали поклонники смартфонов от Apple.