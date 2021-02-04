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Технологии

14:19

Раскрыты характеристики iPhone 13

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple планирует отдать приоритет улучшенным камерам в моделях из линейки iPhone 13. Об этом сообщает издание MacRumors.

Авторы заметки ссылаются на записку для инвесторов, в которой, по словам аналитиков Блейна Кертиса и Томаса О'Мэлли, анонсируются новые широкоугольные объективы. Они получат улучшенную апертуру до значения f/1.8.

Предполагается, что за счет новой камеры iPhone 13 смогут делать более качественные фотографии и видео в условиях плохой освещенности. При этом более продвинутые модели 13 Pro и 13 Pro Max предложат лучшие показатели – апертуру f/2.2 и фокусное расстояние 65 миллиметров.

Уточняется, что партнером Apple в создании новых камер станет компания Cirrus Logic.

Ранее инсайдеры предположили, что американский производитель попробует создать смартфон с многофункциональными камерами и гибким корпусом. Соответствующая информация отражена в новых патентах Apple.

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