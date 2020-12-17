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Москва 24

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Технологии

11:02

В Роскачестве рассказали о недостатках в новых моделях iPhone

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскачество проанализировало телефоны iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini и 12 Pro Max, выявив в них несколько недостатков. В частности, новые iPhone заряжались с 5-ваттным адаптером гораздо дольше, чем с 20-ваттным, который теперь нужно приобретать отдельно, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты отметили, что все двенадцатые модели, кроме Pro Max, имеют достаточно среднее время автономной работы. Pro Max показал впечатляющее время работы – 41 час.

В Роскачестве рекомендовали три смартфона в качестве альтернативы iPhone 12. Это Xiaomi Mi 10T Lite 5G, Realme 7 Pro и Xiaomi Poco X3 NFC. Специалисты отметили доступную цену всех трех смартфонов.

Ранее компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых iPhone 12, большинство вопросов которого посвящены системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица.

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