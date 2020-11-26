Apple подготовилась к установке российского ПО

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Программное обеспечение iOS компании Apple получит возможность установки приложения сторонних разработчиков, сообщает газета "Известия".

Данная функция появилась в закрытой бета-версии обновленной iOS 14.3. Сообщается, что пользователям iPhone будет предложено установить приложения сторонних разработчиков. При этом опция будет доступна только в некоторых странах.

Предполагается, что появление такой функции связано с антимонопольными расследованиями в отношении Apple в разных странах. Это связано с тем, что пользователи iPhone и iPad получают приоритетный доступ к сервисам компании, в то время как приложения других разработчиков отодвигаются на второй план.

Таким образом, продукция компании Apple будет соответствовать российскому законодательству. С 1 января 2021 года в РФ вступает в силу закон о предустановке отечественного ПО на технику, которой пользуются россияне.

В соответствии с ним производители должны либо заранее устанавливать его на электронику, либо позволить пользователю ознакомиться со списком доступных российских программ. Закон предполагает, что на технику будут установлены 16 российских приложений.

Однако сроки исполнения данного требования некоторыми экспертами признаются невыполнимыми. Так, представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов отметил, что для подготовки к исполнению такого закона необходимо от 6 до 18 месяцев.

"При этом считать нужно от даты, когда будет сформирован реестр отечественного ПО для обязательной предустановки. На сегодня этого сделано не было", – заявил Гуськов.

В то же время Apple стремится к соответствию с региональным законодательством. Эксперт Эльдар Муртазин подчеркнул, что американская компания также активно взаимодействует с российскими ведомствами в последнее время. Он считает, что при всех противоречиях Apple не покинет Россию и шансы на такое развитие событий минимальны.

"Россия для Apple – крупнейший рынок в Европе. Игнорировать его компания не может. Поэтому она будет договариваться и пытаться добавлять новые функции в свои аппараты", – подчеркнул Муртазин.

Ранее стало известно, что Apple планирует снизить комиссию, которая взимается с продаж в онлайн-магазине компании. Ставка понизится с 30 до 15% для некрупных разработчиков приложений.