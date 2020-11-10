Фото: apple.com

Apple представила новый чип для своих устройств. Трансляция презентации ведется на сайте компании.

Процессор получил название M1. Уточняется, что он создан специально для Mac. Согласно характеристикам, он может выполнять 11 триллионов операций в секунду, а также обладает единой архитектурой памяти.

В компании уточнили, что все программы от Apple уже оптимизированы для M1.

О планах начать выпуск компьютеров и ноутбуков с собственным процессором Apple заявляла еще в июне. До этого устройства компании выходили с процессорами от компании Intel. В iPhone и iPad Apple использует собственные чипы.

Ранее Apple выпустила обновленные операционные системы iOS и iPadOS. В новой версии пользователям доступны более 100 новых эмодзи, а также дополнительные варианты обоев.