Apple представила новые компьютеры Mac

21:31 (обновлено 10.11.2020 22:12)
Фото: apple.com
Американская компания Apple представила новые ноутбуки и стационарные компьютеры. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.
Первым был представлен MacBook Air. Компактный ноутбук впервые будет работать на собственном процессоре от инженеров Apple. Чип представили в рамках той же презентации. Ранее ноутбуки от Apple базировались на процессорах Intel.
По данным компании, новый MacBook Air отличается большой производительностью, но при этом будет работать практически бесшумно. Примечательно, что в ноутбуке не будет кулера.
В режиме просмотра видео устройство сможет работать до 18 часов. Стоить оно будет в пределах 99 990 рублей.
Кроме того, Apple показала стационарный Mac Mini. В новой модели этого компактного стационарного компьютера в три раза увеличится производительность процессора и в шесть раз – графического оборудования. Стоить он будет от 74 990 рублей за версию в базовой комплектации.
Фото: apple.com
Еще одна новинка – MacBook Pro с чипом М1. В компьютер помещена новейшая система охлаждения, а емкость аккумулятора позволит устройству работать до 20 часов в режиме просмотра видео. Премиальный ноутбук оснащен до 16 гигабайт оперативной памяти и до 2 терабайт встроенной.
В устройстве сохранится активная система охлаждения в виде кулера. Цена на ноутбук установлена на уровне от 129 990 рублей.
Фото: apple.com
Уточняется, что все новинки будут работать на новой операционной системе от Apple – macOS Big Sur.
Нынешняя презентация уже третья для Apple за текущую осень. На первой из них были представлены новые планшеты iPad, а на второй представители компании рассказали о новой линейке iPhone.
Apple представила новый iPhone в четырех версиях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: