Apple представила новые компьютеры Mac

Фото: apple.com

Американская компания Apple представила новые ноутбуки и стационарные компьютеры. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Первым был представлен MacBook Air. Компактный ноутбук впервые будет работать на собственном процессоре от инженеров Apple. Чип представили в рамках той же презентации. Ранее ноутбуки от Apple базировались на процессорах Intel.

По данным компании, новый MacBook Air отличается большой производительностью, но при этом будет работать практически бесшумно. Примечательно, что в ноутбуке не будет кулера.

В режиме просмотра видео устройство сможет работать до 18 часов. Стоить оно будет в пределах 99 990 рублей.

Кроме того, Apple показала стационарный Mac Mini. В новой модели этого компактного стационарного компьютера в три раза увеличится производительность процессора и в шесть раз – графического оборудования. Стоить он будет от 74 990 рублей за версию в базовой комплектации.

Фото: apple.com

Еще одна новинка – MacBook Pro с чипом М1. В компьютер помещена новейшая система охлаждения, а емкость аккумулятора позволит устройству работать до 20 часов в режиме просмотра видео. Премиальный ноутбук оснащен до 16 гигабайт оперативной памяти и до 2 терабайт встроенной.

В устройстве сохранится активная система охлаждения в виде кулера. Цена на ноутбук установлена на уровне от 129 990 рублей.

Фото: apple.com

Уточняется, что все новинки будут работать на новой операционной системе от Apple – macOS Big Sur.

Нынешняя презентация уже третья для Apple за текущую осень. На первой из них были представлены новые планшеты iPad, а на второй представители компании рассказали о новой линейке iPhone.

