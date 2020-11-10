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Москва 24

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Технологии

17:28

Назван самый популярный в мире смартфон

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитики компании Canalys назвали самый продвигаемый смартфон по итогам третьего квартала 2020 года. Согласно отчету, им стал iPhone 11. Этот гаджет купили свыше 16 миллионов раз.

На втором месте также расположилась модель линейки компании Apple – iPhone SE 2020. Она была продана 10 миллионов раз. Третье место занял Samsung Galaxy A21s.

На остальных позициях в топ-10 расположились гаджеты от Samsung и Xiaomi.

Ранее Apple обновила операционные версии iOS и iPadOS до версии 14.2. В них появились 117 новых эмодзи, а также кнопка, которая помогает быстро вызвать Shazam и виджет плеера.

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