Nokia планирует возродить культовые мобильники нулевых

Фото: ТАСС/imago stock&people/Imago

Nokia выпустит современные 4G-версии моделей Nokia 6300 и Nokia 8000, сообщает портал Nokiapoweruser со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что они будут работать на операционной системе KaiOS и смогут поддерживать WhatsApp и некоторые другие приложения.

Сами телефоны будут представлять собой кнопочные устройства. Nokia 6300 будет иметь 2,4-дюймовый экран, версия 8000 – 2,8-дюймовый. Разрешения экранов у обоих телефонов составят 240 на 320 пикселей.

Гаджеты планируют представить в ноябре 2020 года.

Ранее был опубликован рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Его возглавил Huawei Mate 40 Pro, построенный на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000. Второе место заняла модель iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье досталось iQOO 5.