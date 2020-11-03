Специалист назвал наиболее уязвимые для слежки смартфоны

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Заместитель директора института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал агентству "Прайм" о смартфонах, которые чаще других становятся объектами слежки.

Специалист считает, что практически любой гаджет можно отследить, но чаще всего это происходит с устройствами под управлением ОС Android.

"Данная операционная система является наиболее популярной. По мировой статистике за 2020 год доля устройств под управлением ОС Android составляет 70–71%. Именно из-за большой востребованности она пользуется спросом у злоумышленников. Кроме того, в системе имеются уязвимости", – пояснил эксперт.

Аверин отметил, что устройства на iOS также не являются безопасными. По его словам, периодически возникает утечка данных пользователей из "облака".

Специалист объяснил, что чем больше дыр на программном и аппаратном уровнях, тем более уязвимо устройство для злоумышленников. Чтобы избавиться от паранойи, эксперт рекомендовал рассмотреть гаджеты со съемной аккумуляторной батареей.

Ранее сотрудники компании – резидента "Сколково" нашли критическую уязвимость в 11-й версии операционной системы Android. Используя ее, злоумышленники могли подменить любое приложение на вредоносное, украсть учетные данные пользователя и получить доступ к банковским приложениям, социальным сетям, электронным кошелькам и так далее. При этом механизм двухфакторной аутентификации от использования данной уязвимости не помогал.