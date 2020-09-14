В Роскачестве рассказали, какие СМС-сообщения никогда нельзя открывать

07:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что никогда нельзя открывать СМС-сообщения от незнакомого человека или если в строке "отправитель" указано общее название, например Info.
Прежде чем открыть такое сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне, предупредила эксперт. "Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется", – сказала Боровикова агентству "Прайм".
По ее словам, злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее. Также признаки мошенничества содержат любые сообщения о выигрышах. Боровикова указала, что вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить персональные данные и оставить без средств на карте.
Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев ранее призвал удалять СМС-сообщения с конфиденциальной информацией. В частности, это касается уведомлений от банков и паролей.
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