Эксперты обнаружили критическую уязвимость в Android 11

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Сотрудники компании – резидента "Сколково" нашли критическую уязвимость в 11-й версии операционной системы Android. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Сколково".

"Уязвимость позволяла реализовать подмену любого приложения на устройстве пользователя без прав администратора и специальных разрешений", – говорится в сообщении.

Используя эту уязвимость, злоумышленники могли подменить любое приложение на вредоносное, украсть учетные данные пользователя и получить доступ к банковским приложениям, социальным сетям, электронным кошелькам и так далее. При этом механизм двухфакторной аутентификации от использования данной уязвимости не помогал, подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты добавили, что информация об уязвимости сразу же была передана разработчику платформы Android. После этого было выпущено обновление с исправлением данной уязвимости.

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