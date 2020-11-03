Эксперты назвали самый мощный смартфон

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Популярный мобильный бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Лидером стал Huawei Mate 40 Pro, построенный на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000.

Вторую строчку заняла модель iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье у iQOO 5. Уточняется, что гаджеты с более свежим Snapdragon 865 Plus не смогли подняться выше седьмой позиции списка.

Ранее сообщалось, что компания Huawei работает над новой технологией зарядки гаджетов. Она основана на беспроводной передаче энергии невидимыми лазерами. Технология позволит с помощью одного беспроводного модуля заряжать несколько совместимых устройств. При этом можно будет свободно пользоваться гаджетами, не беспокоясь о зарядке.