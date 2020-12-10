iPhone 13 может получить сканер отпечатков пальцев

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Компания Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых iPhone 12, большинство вопросов которого посвящены системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Участникам опроса предстоит ответить, удовлетворены ли они системой и насколько корректно она работает.

Многие пользователи смартфонов столкнулись с проблемой, что во время пандемии коронавируса из-за ношения защитной маски система Face ID человека не узнает и нужно вводить пароль, говорится в сообщении.

Как отмечается, в компании могли задуматься над возвращением датчика дактилоскопии в свои устройства, который перестали устанавливать еще в iPhone X в 2017 году.

Ранее стало известно, что до конца текущего года компания Apple планирует представить еще несколько новых устройств. Предполагается, что это может быть MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который работает на новом чипе собственной разработки. Также планируется презентация приставки Apple TV 2020 на чипе A12Z Bionic. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а также 128 гигабайт постоянной памяти.

