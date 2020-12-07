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Технологии

16:30

Apple планирует провести еще одну презентацию новых устройств в декабре

технологии

Фото: depositphotos/bernardbodo

До конца 2020 года компания Apple планирует представить еще три новых устройства, сообщает Macrumors.

Первым таким гаджетом может стать MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который работает на новом чипе собственной разработки. Возможно, это будет более мощная версия процессора M1.

Также планируется презентация приставки Apple TV 2020 на чипе A12Z Bionic. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а также 128 гигабайт постоянной памяти.

Компания может представить и первые полноразмерные наушники AirPods, оцененные в 600 долларов.

Выход новых продуктов запланирован на 8 декабря, говорится во внутренней документации.

Ранее сообщалось, что после установки обновления iOS 14.2 пользователи iPhone столкнулись с проблемой быстроразряжающихся батарей. Некоторые из них за ночь разряжались на 20–40%, а другие теряли до 50% заряда за полчаса использования.

Apple представила первые MacBook на собственном процессоре

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