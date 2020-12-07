Названа главная проблема iOS 14.2 для iPhone

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После установки обновления iOS 14.2 пользователи iPhone столкнулись с проблемой быстро разряжающихся батарей. Об этом сообщается на форуме разработчиков Apple.

Уточняется, что проблема возникла лишь у части смартфонов. Некоторые из них за ночь разряжались на 20–40%, а другие теряли до 50% заряда за полчаса использования.

Также пользователи отмечают, что при использовании обычного 5-ваттного зарядного устройства iPhone стали сильнее нагреваться.

Ранее компания Apple запустила программу бесплатного ремонта для iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения. Как говорится на сайте компании, это произошло из-за проблем с модулем дисплея. Отмечается, что проблема затронула небольшой процент устройств, выпущенных с ноября 2019 года по май 2020 года.

