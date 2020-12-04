В РФ рухнули продажи новых iPhone по сравнению с 2019 годом

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В РФ продажи новых моделей iPhone рухнули по сравнению с прошлым годом. За первые две недели со старта продаж в мобильных сетях зарегистрировали около 48 тысяч устройств, сообщает "Коммерсант".

Аналитики oneFactor заявили изданию, что это в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее и iPhone Х двумя годами ранее.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 появились в России 23 октября. По итогам первых двух недель продаж, по оценке экспертов, на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов. Больше всего iPhone 12 зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, а версия iPhone 12 Pro оказалась востребована в Москве, Чечне, а также в Петербурге и Московской области.

Директор по аналитике и алгоритмам oneFactor Максим Воеводин допускает, что падение продаж можно объяснить высоким ценником, а также дефицитом моделей.

Падение спроса в три раза также подтвердил генеральный директор "МегаФон Ритейл" Андрей Левыкин. В рознице сотового оператора и интернет-магазине продажи iPhone 12 оказались на 43% ниже, чем iPhone 11 годом ранее, уточнил он.