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Москва 24

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Технологии

16:12

Apple повысит цены на приложения в App Store в шести странах мира

технологии

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В связи с ростом курса валют и увеличением налогов компания Apple намерена повысить цены в магазине приложений App Store для пользователей шести стран. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли Россия, Бразилия, Колумбия, Индия, Индонезия и ЮАР. Изменения коснутся как стоимости самих приложений, так и покупок внутри них.

Отмечается, что цены на автоматически возобновляемые подписки повышаться не будут.

В России минимальная цена за приложение повысится на 24 рубля и составит 99 рублей. Дата начала действия изменений пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что новые модели наушников AirPods компания Apple может представить уже в следующем году. Наушники выйдут в двух версиях – базовой и Pro. За работу гаджетов будет отвечать новый беспроводной чип.

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