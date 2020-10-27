Apple повысит цены на приложения в App Store в шести странах мира

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В связи с ростом курса валют и увеличением налогов компания Apple намерена повысить цены в магазине приложений App Store для пользователей шести стран. Об этом сообщается на сайте организации.
В список вошли Россия, Бразилия, Колумбия, Индия, Индонезия и ЮАР. Изменения коснутся как стоимости самих приложений, так и покупок внутри них.
Отмечается, что цены на автоматически возобновляемые подписки повышаться не будут.
В России минимальная цена за приложение повысится на 24 рубля и составит 99 рублей. Дата начала действия изменений пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что новые модели наушников AirPods компания Apple может представить уже в следующем году. Наушники выйдут в двух версиях – базовой и Pro. За работу гаджетов будет отвечать новый беспроводной чип.
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