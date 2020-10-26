Bloomberg назвал характеристики новых наушников от Apple

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Фото: depositphotos/VAKSMANV101
Новые модели наушников AirPods компания Apple может представить уже в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.
Наушники выйдут в двух версиях – базовой и Pro. За работу гаджетов будет отвечать новый беспроводной чип.
Базовая модель предполагает наличие сменных силиконовых насадок, а также уменьшенный размер "черенков", передает Bloomberg. Кроме этого, время работы базовых наушников на одной зарядке может быть увеличено, однако функции шумоподавления у гаджета не будет.
Обновленная версия AirPods Pro предусматривает наличие функции шумоподавления, микрофонов и антенн. Дизайн ожидается "менее амбициозный", пишет агентство. При этом размер наушников может быть уменьшен, а форма стать более округлой.
В Bloomberg отмечают, что анонс базовой модели AirPods запланирован на первую половину 2021 года.
Кроме этого, в агентстве уточняют, что Apple может выпустить новую колонку HomePod. Однако данная информация пока не подтверждена. Также известно, что компания планирует анонсировать накладные наушники с шумоподавлением.
Ранее пользователи iPhone 12 столкнулись с дискомфортом во время его использовании. Они пожаловались на то, что острые грани корпуса впиваются в руку. Китайские пользователи сообщили, что они оставляют следы на ладонях и даже порезы.
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