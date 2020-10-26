В новых iPhone обнаружили необычную функцию

13:41
Фото: apple.com
Новый iPhone может измерять рост человека, сообщает издание GizChina.
Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека. Когда гаджет распознает его, то появится линия с указанием роста.
Сообщается, что данная функция доступна лишь в версиях iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro. В этих устройствах имеется лидар – технология, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью.
C 23 октября новые модели компании Apple поступили в продажу в России. За два дня до этого на них были открыты предзаказы. Сообщалось, что iPhone 12 по спросу не уступает своим предыдущим версиям.
Эксперты, в свою очередь, указали на то, что новые модели смартфонов Apple быстро разряжаются. Особенно это заметно при использовании сети 5G.
В Москве стартовали продажи новых iPhone
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