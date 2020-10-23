Первый претендент на iPhone в Москве встал в очередь за час до старта продаж

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Очередь за новым iPhone в re:Store на Тверской улице насчитывает всего четыре человека. Первый претендент на покупку смартфона встал в очередь всего за час до старта продаж, сообщает РИА Новости.
По словам мужчины, когда он пришел занять очередь, у магазина в центре столицы никого не было. Сам он пришел с другом, который занял второе место в очереди, но покупать не планирует.
Претендент за новинкой рассказал, что планирует купить себе iPhone 12 Pro. "Во-первых, Apple – это статус, во-вторых, они шагают в ногу со временем", – считает он.
Третий и четвертый претенденты планируют сперва вживую посмотреть смартфоны, а купить их, когда стихнет ажиотаж. По мнению молодых людей, традиционного ажиотажа на новые гаджеты нет из-за пандемии.
Ранее россияне начали продавать на сервисах объявлений места в очереди за новыми iPhone. В частности, подобные объявления уже висят на онлайн-сервисе "Авито". Стоимость места варьируется от 1 рубля до 75 тысяч рублей. Некоторые объявления появились на сайте еще в середине сентября.
Новые модели iPhone были представлены компанией Apple на презентации 13 октября. Отмечалось, что гаджет имеет OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло. На презентации также рассказали, что 12-я версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.
Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября. Предзаказы на модели открылись 21 октября.
В РФ iPhone 12 будет стоить от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, а iPhone 12 Pro – от 99,99 до 129,99 тысячи рублей. Обновленную линейку презентовали 13 октября.
Продажи новых iPhone стартуют в России
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