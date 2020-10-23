Ретейлерам напомнили о соцдистанции в очереди в первый день продаж iPhone 12

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Московским магазинам, реализующим продукцию Apple, рекомендовали проследить за соблюдением масочно-перчаточного режима в первый день продаж новых iPhone, сообщает ТАСС.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, покупателям надо соблюдать социальную дистанцию не только в торговом зале, но и очередях.

"Понимаем, что в первый день продаж популярных смартфонов может быть ажиотаж", – подчеркнул он.

В то же время, как заметила представитель re:Store Людмила Семушина, история с очередями практически исчерпала себя, поэтому ретейлер не ожидает ажиотажа у точек продаж на новинки 2020 года и делает все возможное, чтобы их покупали удаленно, используя предзаказы.

Ранее сообщалось, что очередь за новым iPhone в re:Store на Тверской улице насчитывает всего четыре человека. Первый претендент на покупку смартфона встал в очередь за час до старта продаж.

Новые модели iPhone были представлены компанией Apple на презентации 13 октября. Отмечалось, что гаджет имеет OLED-дисплей и новое сверхпрочное стекло. На презентации также рассказали, что 12-я версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей.

Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября. Предзаказы на модели открылись 21 октября.

В РФ iPhone 12 будет стоить от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, а iPhone 12 Pro – от 99,99 до 129,99 тысячи рублей. Обновленную линейку презентовали 13 октября.