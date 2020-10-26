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Москва 24

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Технологии

15:43

Первые пользователи нового iPhone столкнулись с дискомфортом при его использовании

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пользователи iPhone 12 столкнулись с дискомфортом во время его использования, сообщает портал Mydrivers.

Они пожаловались на то, что острые грани корпуса впиваются в руку. Китайские пользователи сообщили, что они оставляют следы на ладонях и даже порезы.

Впрочем, не все разделяют их настроения. Многие пользователи заявили, что эта проблема раздута намеренно.

Ранее эксперты указали на то, что новые модели смартфонов Apple быстро разряжаются. Особенно это заметно при использовании сети 5G.

C 23 октября новые модели компании Apple поступили в продажу в России. За два дня до этого на них были открыты предзаказы. Сообщалось, что iPhone 12 по спросу не уступает своим предыдущим версиям.

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