Apple бесплатно заменит сломанные экраны у iPhone 11

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания Apple запустила программу бесплатного ремонта для iPhone 11, которые перестали реагировать на прикосновения.

Как говорится на сайте компании, это произошло из-за проблем с модулем дисплея. Отмечается, что проблема затронула "небольшой процент" устройств, выпущенных с ноября 2019 года по май 2020 года.

Владельцы телефонов, которые столкнулись с такой проблемой, могут проверить на сайте Apple, участвуют ли их устройства в программе ремонта. Для этого нужно ввести серийный номер телефона в специальное поле.

Ранее стало известно, что продажи новых моделей iPhone в 2020 году России резко упали по сравнению с предыдущим годом.