Дуров назвал iPhone 12 Pro "корявой железякой"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павел Дуров жестко раскритиковал новый iPhone 12 Pro. Свое мнение предприниматель и программист выразил в Telegram.

Дуров считает, что компания Apple до сих пор живет за счет технологий и репутации Стива Джобса, ушедшего из жизни девять лет назад.

Он назвал новый iPhone громоздким. Также он подчеркнул, что гаджет выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 2012 года, однако "с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах".

"Пресловутая выемка и широкие рамки все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и в целом ощущение устаревшего устройства", – описал смартфон Дуров.

По его мнению, после смерти основателя Apple компания так и не придумала ничего нового и живет за счет идей Джобса.

Дуров расстроился из-за "инноваций" Apple. Он не удивлен, что с начала этого года продажи iPhone упали на 21%. Также он не исключил, что через 7–10 лет доля iPhone на мировом рынке будет совсем незначительной.

Презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.

В сентябре компания презентовала Apple Watch и новый iPad с функцией распознавания лица. В часах появился датчик здоровья, который анализирует насыщенность крови кислородом.

