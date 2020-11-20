Дуров назвал iPhone 12 Pro "корявой железякой"

15:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Павел Дуров жестко раскритиковал новый iPhone 12 Pro. Свое мнение предприниматель и программист выразил в Telegram.
Дуров считает, что компания Apple до сих пор живет за счет технологий и репутации Стива Джобса, ушедшего из жизни девять лет назад.
Он назвал новый iPhone громоздким. Также он подчеркнул, что гаджет выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 2012 года, однако "с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах".
"Пресловутая выемка и широкие рамки все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и в целом ощущение устаревшего устройства", – описал смартфон Дуров.
По его мнению, после смерти основателя Apple компания так и не придумала ничего нового и живет за счет идей Джобса.
Дуров расстроился из-за "инноваций" Apple. Он не удивлен, что с начала этого года продажи iPhone упали на 21%. Также он не исключил, что через 7–10 лет доля iPhone на мировом рынке будет совсем незначительной.
Презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.
В сентябре компания презентовала Apple Watch и новый iPad с функцией распознавания лица. В часах появился датчик здоровья, который анализирует насыщенность крови кислородом.
Продажи новых iPhone стартуют в России
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