iPhone 13 может не появиться в 2021 году

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Инсайдеры сообщают о том, что Apple собирается выпустить модель iPhone 12s вместо iPhone 13. В этом году компания планирует вернуть классические названия для своих смартфонов, пишет ChinaMobole.

Уточняется, что новая модель будут представлена в сентябре 2021 года. Фактически, смартфон будет являться модернизированной версией iPhone 12.

Также ожидается, что сохранится и дизайн модели 2020 года. По сообщению информаторов, будет увеличена толщина корпуса, экранный вырез станет меньше. Дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров сообщил об опасности Apple и призвал пользователей перейти на Android. По мнению бизнесмена, Apple не предоставляет возможность свободного обмена информацией.