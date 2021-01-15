Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

13:54

iPhone 13 может не появиться в 2021 году

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инсайдеры сообщают о том, что Apple собирается выпустить модель iPhone 12s вместо iPhone 13. В этом году компания планирует вернуть классические названия для своих смартфонов, пишет ChinaMobole.

Уточняется, что новая модель будут представлена в сентябре 2021 года. Фактически, смартфон будет являться модернизированной версией iPhone 12.

Также ожидается, что сохранится и дизайн модели 2020 года. По сообщению информаторов, будет увеличена толщина корпуса, экранный вырез станет меньше. Дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров сообщил об опасности Apple и призвал пользователей перейти на Android. По мнению бизнесмена, Apple не предоставляет возможность свободного обмена информацией.

В Москве впервые исчезли очереди за новым iPhone

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать