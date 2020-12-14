Стало известно, когда Apple выпустит новый iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вернуться к традиционным срокам презентации новых моделей смартфонов Apple планирует уже в 2021 году. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на прогноз аналитика Минг-Чи Куо.

Это касается следующего смартфона компании, который должен выйти осенью грядущего года. Эксперт полагает, что таких задержек, как с iPhone 12, больше не будет.

Также сообщается, что Apple вместе с подрядчиком планирует осваивать новый процессор, который, по предположениям, может получить название Apple A15 Bionic.

Ранее Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых iPhone 12, большинство вопросов которого посвящены системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Участникам опроса предстоит ответить, удовлетворены ли они системой и насколько корректно она работает.