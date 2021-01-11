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Дуров сообщил об опасности Apple и призвал перейти на Android

технологии за рубежом

Фото: AP/TASS/Tatan Syuflana

Владелец Telegram Павел Дуров сообщил об опасности Apple и призвал пользователей перейти на Android. Об этом бизнесмен заявил в своем личном блоге.

Обсуждение началось с того, что подписчик Дурова задал вопрос о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler. Ранее платформу заблокировали Apple и Google.

"Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", – отметил Дуров.

По мнению бизнесмена, Apple не предоставляет возможность свободного обмена информацией. Для сохранения информационной свободы Дуров посоветовал рядовым пользователям перейти на Android.

Ранее социальная сеть Twitter объявила о блокировке личного аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Меры были обоснованы риском подстрекательства к насилию. Трамп, в свою очередь, заявил, что Twitter не заставит его замолчать.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены минимум на две недели

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