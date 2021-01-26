Apple планирует создать iPhone с необычными камерами

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Компания Apple планирует создать смартфон со складным экраном и многофункциональными камерами, сообщает портал PatentlyApple.

Согласно патенту, новое устройство получит несколько камер и фотосенсоры для создания панорамных изображений с различными углами обзора, а также гибкий корпус.

Сроки выхода пока неизвестны, смартфон могут представить в ближайшие годы.

Ранее сообщалось о том, что iPhone 13, вероятно, не появится на рынке в 2021 году. По сообщениям инсайдеров, вместо него компания собирается выпустить iPhone 12s. Данная модель будет представлена в сентябре.