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Технологии

17:38

Названа главная опасность iPhone 12 для здоровья человека

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты рассказали об опасности iPhone 12 для здоровья человека. Как сообщается на сайте компании Apple, гаджеты способны создавать электромагнитные помехи для кардиостимуляторов и других медицинских устройств.

Уточняется, что все дело в содержащей магниты системе MagSafe. При тесном контакте некоторые медицинские приборы могут реагировать на магниты, что в свою очередь может привести к сбою в работе оборудования.

В компании порекомендовали держать на расстоянии 15–30 сантиметров любой iPhone 12 и аксессуары MagSafe. Также эксперты посоветовали проконсультироваться по этому поводу с лечащим врачом и производителем медицинского устройства.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров сообщил об опасности Apple и призвал пользователей перейти на Android. По мнению бизнесмена, Apple не предоставляет возможности свободного обмена информацией.

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