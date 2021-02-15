Apple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет

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Новый iPhone будет оснащен функцией Always on Display, которую на протяжении нескольких лет ждали поклонники смартфонов от Apple. Об этом сообщает Appleinsider.

Речь идет о новом смартфоне, который выйдет осенью 2021 года и получит наименование iPhone 13 или iPhone 12s. Предполагается, что он получит обновленный дисплей на органических LTPO-светодиодах с частотой обновления картинки 120 герц и долгожданной функцией Always on Display, благодаря которой на выключенном экране телефона будет отображаться необходимая его владельцу информация.

Эта функция впервые появилась на смартфонах с OLED-дисплеями более 10 лет назад. Первый смартфон от Apple с таким экраном был выпущен в 2017 году, однако компания до сих пор не реализовала эту удобную опцию.

Ранее сообщалось, что в моделях из линейки iPhone 13 компания Apple планирует отдать приоритет улучшенным камерам. В записке компании для инвесторов анонсируются новые широкоугольные объективы. Они получат улучшенную апертуру до значения f/1.8. Предполагается, что за счет новой камеры iPhone 13 смогут делать более качественные фотографии и видео в условиях плохой освещенности.