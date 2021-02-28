В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"

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Банки с 27 апреля получат возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay, передает РБК.

Каждый банк, который выпускает карты "Мир" будет сам решать, когда именно клиенты смогут привязать карты к кошельку Apple.

"Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", – отметил представитель Национальной системы платежных карт.

Уточняется, что "Газпромбанк" намерен подключить карты мир к Apple Pay к дате запуска технологии. Представитель "Промсвязьбанка" отметил, что работы по подключению идут по намеченному плану. А в ВТБ заявили, что начнут предоставлять новый сервис клиентам, как только платежная система обеспечит такую техническую возможность.

Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева подчеркнула, что ранее ПС "Мир" была неконкурентоспособной в связи с невозможностью интеграции с Apple Pay.

"Apple Pay может повысить число активных пользователей карты "Мир", которые перестанут переводить средства на другие карты, а также привлечет новых пользователей – владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay являлось критически важным. Однако на взрывной рост числа держателей карты "Мир" рассчитывать не стоит", – объяснила Обаева.

Ранее сообщалось, что в московском метро можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.

