Виртуальную "Тройку" для смартфонов планируют создать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца 2021 года у пассажиров столичной подземки появится возможность использовать виртуальную карту "Тройка" на своих смартфонах. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений – кошельков смартфонов. Мы станем одними из первых в мире", – приводятся его слова в Telegram-канале Дептранса.

По словам Ликсутова, этот сервис уже тестируется для Android. Он добавил, что через какое-то время "Тройкой" сможет стать любой носитель с RFID-чипом, даже пропуск на работу.

Ранее сообщалось, что приобрести все типы проездных билетов можно в приложении "Метро Москвы". Это же приложение позволяет пользователям управлять балансом в режиме онлайн, больше не переживая за потерю карты.

В московском метро также можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.

Ранее в приложении появилась возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Кроме того, Ликсутов анонсировал внедрение нового сервиса MaaS, который объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг.