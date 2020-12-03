В приложении "Метро Москвы" запустили новую функцию

10:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) добавили в приложение "Метро Москвы". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Мы продолжаем совершенствовать сервис – теперь пассажирам с ограниченными возможностями будет удобнее заранее планировать поездки", – заявили в пресс-службе ведомства.
По данным департамента, ЦОМП оказывает услуги в соответствии с графиком работы метро.
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, приложением пользуются более 4,2 миллиона человек. С его помощью можно построить маршруты или оплатить проезд.
Ранее стало известно, что с 12 декабря в столичном метро будут недоступны некоторые станции. В частности, по 22 декабря будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии.
"Москва сегодня": Собянин посетил стройплощадку станции метро "Славянский мир"
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