В приложении "Метро Москвы" запустили новую функцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) добавили в приложение "Метро Москвы". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"Мы продолжаем совершенствовать сервис – теперь пассажирам с ограниченными возможностями будет удобнее заранее планировать поездки", – заявили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента, ЦОМП оказывает услуги в соответствии с графиком работы метро.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, приложением пользуются более 4,2 миллиона человек. С его помощью можно построить маршруты или оплатить проезд.

Ранее стало известно, что с 12 декабря в столичном метро будут недоступны некоторые станции. В частности, по 22 декабря будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии.

