Заммэра Москвы рассказал об истории персонализированных абонементов на проезд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об истории первых персонализированных абонементов на проезд в столице. Его колонка опубликована на Едином транспортном портале.

По словам Ликсутова, такие документы появились еще в 50–60-е годы прошлого века.

"Тогда в билеты вклеивалась фотография владельца, чтобы его можно было идентифицировать. Как говорится, все новое – хорошо забытое старое", – заявил заммэра Москвы.

Первые турникеты в Москве появились в конце 50-х годов, а уже к 1961 году они на постоянной основе появились на всех станциях метро. Как следствие, пропала необходимость привлекать к проверке документов контролеров.

При турникетах москвичи и гости столицы пользовались так называемыми пятачками – монетами по 5 копеек. Позже цена на проезд стала расти, появились специальные жетоны. Из обращения их вывели в 1999 году.

На данный момент процедуру персонализирования проездной карты "Тройка" планируют внедрить в приложение "Метро Москвы". Там же можно будет ознакомиться с историей поездок для подбора наиболее оптимального тарифа. Позже транспортная карта станет виртуальной.

На минувшей неделе в Москве в продажу поступили билеты "Единый" из лимитированной коллекции, посвященной Всемирному дню качества. На проездной нанесены логотипы Роскачества и QR-код, просканировав который можно узнать результаты исследований сотен товаров.