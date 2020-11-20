Заммэра Москвы рассказал об истории персонализированных абонементов на проезд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об истории первых персонализированных абонементов на проезд в столице. Его колонка опубликована на Едином транспортном портале.
По словам Ликсутова, такие документы появились еще в 50–60-е годы прошлого века.
"Тогда в билеты вклеивалась фотография владельца, чтобы его можно было идентифицировать. Как говорится, все новое – хорошо забытое старое", – заявил заммэра Москвы.
Первые турникеты в Москве появились в конце 50-х годов, а уже к 1961 году они на постоянной основе появились на всех станциях метро. Как следствие, пропала необходимость привлекать к проверке документов контролеров.
При турникетах москвичи и гости столицы пользовались так называемыми пятачками – монетами по 5 копеек. Позже цена на проезд стала расти, появились специальные жетоны. Из обращения их вывели в 1999 году.
На данный момент процедуру персонализирования проездной карты "Тройка" планируют внедрить в приложение "Метро Москвы". Там же можно будет ознакомиться с историей поездок для подбора наиболее оптимального тарифа. Позже транспортная карта станет виртуальной.
На минувшей неделе в Москве в продажу поступили билеты "Единый" из лимитированной коллекции, посвященной Всемирному дню качества. На проездной нанесены логотипы Роскачества и QR-код, просканировав который можно узнать результаты исследований сотен товаров.
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