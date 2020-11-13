Самые "качественные" билеты "Единый" начали продавать в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ко Всемирному дню качества в метро появилась лимитированная коллекция билетов "Единый". Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Также в этом году свой пятилетний юбилей отмечает Роскачество. В честь этих событий была выпущена коллекция самых "качественных" проездных", – говорится в сообщении.

Всего в тираж вышло 400 тысяч карт. В ведомстве также поделились интересным лайфхаком: если отсканировать QR-код на билетах, можно узнать результаты исследований сотен товаров.

Ранее в Москве появились новые тематические транспортные карты "Тройка", выполненные в стилистике ФК "Динамо". Приобрести их можно в сувенирных магазинах столичного метрополитена, на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине. Уточняется, что всего выпущено 10 тысяч футбольных "Троек".