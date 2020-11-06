Новые тематические "Тройки" выпустили в стилистике ФК "Динамо"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились новые тематические транспортные карты "Тройка", выполненные в стилистике ФК "Динамо". Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

"Это уже вторая спортивная "Тройка" – два года назад мы выпустили карты вместе с баскетбольным клубом ЦСКА. Но это первая наша футбольная коллекция", – говорится в сообщении.

Приобрести тематические транспортные карты можно в сувенирных магазинах столичного метрополитена, на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине. Уточняется, что всего выпущено 10 тысяч футбольных "Троек".

Ранее карта "Тройка" начала действовать на 64 маршрутах Тулы и 267 маршрутах Тульской области. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежемесячно более 210 тысяч жителей Москвы и Тулы перемещаются между двумя городами, а благодаря единой системе оплаты проезда им будет легче совершать поездки.