Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов рассказал, что Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам России.

Заммэра отметил, что в России сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных.

По его словам, все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.

"Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты "Тройка", – заявил Ликсутов в интервью РИА Новости.

Кроме того, речь идет о множестве способов оплаты, включая смартфоны, и доступе к личному кабинету пассажира с возможностью управления транспортными картами.

Ранее стало известно, что владельцы транспортных карт "Тройка" смогут оплатить сотовую связь бонусами. Функция доступна участникам программы лояльности "Город".

Отмечается, что, если присоединиться к программе сейчас, на счет поступят бонусы за все пополнения "Тройки" на сумму от 250 рублей за последние шесть месяцев.