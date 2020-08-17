В Москве и Петербурге в течение двух месяцев могут объединить системы оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Единую систему оплаты проезда планируют создать в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Мы обсуждаем объединение билетных систем и создание общей системы оплаты парковок. Так как в столице все это прошло многолетнюю проверку, предлагаем Санкт-Петербургу воспользоваться нашим опытом. На интеграцию может уйти всего около месяца-двух", – отметил он.

Ликсутов также отметил, что в системе московского парковочного пространства уже зарегистрировано более 320 тысяч автомобилей с номерами Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что столичную систему оплаты проезда могут внедрить в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Туле. В Москве с помощью транспортной карты "Тройка" совершается более 90% всех поездок.