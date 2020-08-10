После изоляции пассажиры в Москве продлили более 632 тыс проездных билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Начиная с 12 июля жители Москвы продлили более 632 тысяч билетов, записанных на социальные карты или проездной "Тройка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метро.
"В воскресенье, 9 августа, более 1,7 тысячи проездных билетов было продлено пассажирам столичного общественного транспорта. Это в 41 раз меньше пикового показателя первой недели, когда 15 июня проездные продлили свыше 70 тысяч раз", – рассказали в метрополитене.
По данным Мосметро, чаще всего за услугой обращались школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты.
Что касается проездных, то самым популярным типом стали социальные карты. На них приходится более 232 тысяч продлений, в то время как билет "Единый" на 60 поездок перезаписали 176 тысяч раз.
Проездные могут продлить пассажиры, совершившие в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Услугу могут оказать и при превышении лимита – если с 30 марта по 11 мая пассажир совершил не более 8 поездок.
Ранее сообщалось, что программа лояльности "Город" транспортной карты "Тройка" будет расширена. Теперь бонусы будут начисляться за приобретение всех типов билетов.
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