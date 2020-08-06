Пассажиры метро смогут получить бонусы за все типы купленных билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры столичной подземки смогут получить бонусы за все типы купленных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Программа лояльности "Город" транспортной карты "Тройка" будет расширена – пассажиры столичной подземки начнут получать бонусы не только за пополнение билета "Кошелек", но и за запись билетов "Единый" на 60 поездок и "Единый" на 30, 90 и 365 дней", – говорится в сообщении.
До этого получить бонусы могли горожане только при пополнении проездного билета "Кошелек" карты "Тройка" на сумму от 250 рублей. При этом один бонус был равен одному рублю.
"Столь глобальное расширение условий начисления бонусов – серьезное решение, принятое в интересах наших пассажиров", – подчеркнул заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, москвичам начислят бонусы за последние полгода, то есть зачисление будет идти ретроспективно. В соответствии с новыми изменениями теперь все пассажиры, снова покупающие или записывающие билет "Единый" на "Тройку" автоматически получат 3% от стоимости бонусами.
Доступны бонусы и скидки от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты и других партнеров программы лояльности. В результате жители Москвы могут потратить накопленные бонусы на реальные услуги или товары.
На данный момент в программе зарегистрировано свыше 900 тысяч пользователей.
Ранее говорилось, что браслеты "Тройка-Москвенок" появились в сувенирных магазинах метро. Его можно использовать не только как билет на все виды транспорта, но и как пропуск в детский сад, школу или колледж.
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