В Туле, Петербурге и Подмосковье могут внедрить столичную систему оплаты проезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В Подмосковье, Санкт-Петербурге и Туле могут внедрить столичную систему оплаты проезда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С Тулой, Петербургом и Московской областью обсуждается объединение систем оплаты проезда", – сообщает пресс-служба.

В Москве с помощью транспортной карты "Тройка" совершается более 90% всех поездок. Также пассажиры могут воспользоваться альтернативными носителями с функцией данной карты – кольцами, силиконовыми и кожаными браслетами, жетонами, брелоками.

Ранее сообщалось, что после изоляции пассажиры в Москве продлили более 632 тысяч проездных билетов. Что касается проездных, то самым популярным типом стали социальные карты. На них приходится более 232 тысяч продлений.