Возможность оплатить сотовую связь бонусами появилась у владельцев карт "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Владельцы транспортных карт "Тройка" теперь могут оплатить сотовую связь бонусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Функция доступна всем владельцам "Тройки", участвующим в программе лояльности "Город". За каждое пополнение своего проездного они получают бонусы, которыми можно оплачивать сотовую связь у всех крупных российских операторов.
Отмечается, что, если присоединиться к программе сейчас, на счет поступят бонусы за все пополнения "Тройки" на сумму от 250 рублей за последние шесть месяцев.
Ранее в кассах метро появились карты "Тройка", посвященные борьбе с коронавирусом. Их можно приобрести в кассах центральных станций и станций Кольцевой линии метро.
В продаже появились новые карты "Тройка" с изображением людей в масках и перчатках
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