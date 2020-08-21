Возможность оплатить сотовую связь бонусами появилась у владельцев карт "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы транспортных карт "Тройка" теперь могут оплатить сотовую связь бонусами, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Функция доступна всем владельцам "Тройки", участвующим в программе лояльности "Город". За каждое пополнение своего проездного они получают бонусы, которыми можно оплачивать сотовую связь у всех крупных российских операторов.

Отмечается, что, если присоединиться к программе сейчас, на счет поступят бонусы за все пополнения "Тройки" на сумму от 250 рублей за последние шесть месяцев.

Ранее в кассах метро появились карты "Тройка", посвященные борьбе с коронавирусом. Их можно приобрести в кассах центральных станций и станций Кольцевой линии метро.