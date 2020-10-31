Дептранс рассказал, как сэкономить в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В департаменте транспорта Москвы рассказали, как можно сэкономить на проезде в столице. Об этом написали в telegram-канале ведомства.

"Сегодня день экономии. На проезде в общественном транспорте тоже можно достаточно экономить, если, конечно, знать как. Делимся лайфхаками, как не тратить лишнего", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что проезд по карте "Тройка" в метро обойдется в 40 рублей вместо 44 при оплате банковской карте.

Кроме того, дополнительная экономия есть при пересадке с МЦД на метро и МЦК. Билет действителен в течение 90 минут. За проезд в "Центральной" зоне придется заплатить 40 рублей, а в зоне "Пригород" – 47 рублей.

Что касается билетов и абонементов, то достаточно выгодным решением считается годовой абонемент "365 дней". Оно подойдет для тех, кто совершает от 5 поездок в день по городу и в пригороде.

На выбор есть вариант с зоной "Пригород" на МЦД и всеми видами общественного транспорта за 24 450 рублей и вариант только с зоной "Центральная" за 19 500 рублей. В этих случаях проезд в день обойдется в 66 и 53 рубля соответственно.

Для примерно 3 поездок в день удобным будет билет "Безлимитный" на 90 дней. Он стоит 5 430 рублей, что в пересчете на день перемещений составит 60 рублей.

Билет "Единый" на 60 поездок – идеальный выбор для тех, кто совершает в день 1 – 2 поездки. На каждую из них придется по 33 рубля.

Еще одна возможность сэкономить появится 2 ноября. На станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро проезд будет стоить на 50% дешевле, если валидация билета произойдет с момента открытия до 07:15 и с 8:45 до 9:15. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, эта мера позволит снизить нагрузку в час пик.

