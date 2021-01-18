В приложении "Метро Москвы" доступны все типы проездных билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приобрести все типы проездных билетов можно в приложении "Метро Москвы", сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале. Это же приложение позволяет пользователям управлять балансом в режиме онлайн, больше не переживая за потерю карты.

Он подчеркнул, что в московском метро также можно оплатить проезд банковскими картами практически всех платежных систем, таких как "Мир", Visa и Mastercard, а также использовать все системы оплаты телефоном, даже такие как Huawei Pay, "МИР Pay", AliPay, China UnionPay, Google Pay и Samsung Pay, Apple Pay.

По словам Ликсутова, для оплаты проезда достаточно приложить карту или мобильный телефон, при этом карту можно пополнить онлайн.

"Если у вас Android с NFC-модулем (пассажиров с такими телефонами, кстати, у нас более половины), вы можете пополнить "Тройку" через приложение и активировать без всякого желтого круга, просто приложив билет к телефону. Вы можете купить все типы билетов также через приложение "Метро Москвы", – уточнил Ликсутов.

Ранее в приложении появилась возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Кроме того, вице-мэр анонсировал внедрение нового сервиса – MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга"), который объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг.

Помимо прочего, Ликсутов заявил, что в городе не планируют возвращаться к практике продажи проездных билетов у водителей автобусов и к системе турникетов в наземном общественном транспорте.

