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Технологии

09:23

Apple представит новые планшеты iPad в апреле – СМИ

технологии

Фото: depositphotos/duha127

Американская компания Apple планирует обновить линейку своих планшетов iPad. По предварительным данным, презентация может пройти в апреле, сообщает "Мир 24".

Инсайдеры предполагают, что обновленный iPad получит дизайн, схожий со внешним видом iPad Pro. Диагональ экрана в случае базовой и увеличенной модели будет равна 11 и 12,9 дюйма соответственно.

Помимо дизайна, Apple заменит в своих планшетах процессор и обновит модуль камер.

В начале марта появилась новая информация о будущих смартфонах компании iPhone 13. Известно, что пользователи смогут выбрать устройство из четырех модификаций, причем в каждом будет больший рабочий размер дисплея из-за уменьшения "челки" вверху экрана.

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