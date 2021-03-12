В компьютерах Apple Mac нашли серьезную уязвимость

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В компьютерах Apple Mac обнаружили серьезную уязвимость для хакерских атак. Об этом сообщили исследователи в области кибербезопасности Корнелльского университета.

Специалисты рассказали, что новые компьютеры с чипом M1 подвержены атакам злоумышленников даже при отключении JavaScript в браузере. По их словам, уязвимость позволяет хакерам видеть веб-активность пользователя, используя функции в последовательности пакетов данных.

Исследователи уточнили, что подобной атаке подвержены платформы Intel Core, AMD Ryzen, Samsung Exynos и Apple M1, при этом последние две оказались наиболее уязвимыми для взлома.

Ранее эксперты компании – разработчика антивирусного ПО McAfee спрогнозировали главные киберугрозы 2021 года. Наиболее опасным специалисты назвали прием бэкдора в цепи поставок. По их мнению, этот тип атак позволяет обходить киберзащиту из-за использования доверенного ПО.

Также в прогнозе McAfee указывались атаки на облачные платформы. Они, по словам экспертов, будут либо механизированными и широко распространенными, либо изощренными и узкоспециализированными.