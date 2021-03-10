Названы приложения, которые стоит срочно удалить со смартфона

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Киберэксперт журнала Forbes Зак Доффман перечислил приложения, которые необходимо немедленно удалить со своего смартфона. По словам специалиста, в Google Play обнаружили восемь вредоносных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя.

Во всех обнаруженных вирусных программах присутствует троян под названием Clast82, который может устанавливать любое вредоносное программное обеспечение на телефон или планшет, позволяющее ему узнавать любые данные пользователя.

"Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках", – говорится в статье журнала.

В перечень опасных приложений вошли Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary, QRecorder.

На данный момент Google уже удалил эти приложения из своей библиотеки, однако эксперты призвали быть осторожными, проверять свои счета на подозрительную активность и чаще менять пароли для входа в мобильный банк.

Ранее Дофман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android срочно удалить "очень опасное" приложение. Специалист отметил, что речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN. Он также подчеркнул, что эти сервисы пользователи установили более 100 миллионов раз.