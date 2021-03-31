Стало известно, когда Apple представит iOS 15

Фото: Apple

Apple официально представит новую версию операционной системы iOS 15 для смартфонов в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что также будут анонсированы новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Особенности, которые ждут пользователей в новой модификации, пока не разглашаются.

Конференцию разработчиков WWDC 2021 запланирована на 7–11 июня, она пройдет в онлайн-формате. Официальный релиз iOS 15 состоится осенью, вместе с новым поколением iPhone.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Apple интегрировали в корпус ноутбука подставку.

По словам создателей, выдвижная подставка будет спрятана в шасси MacBook. Ее можно привести в рабочее положение не только ручным, но и автоматическим способом. Отмечается, что она поможет системе охлаждения компьютера или при работе с клавиатурой.