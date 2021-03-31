Стало известно, когда Apple представит iOS 15

15:53
Фото: Apple
Apple официально представит новую версию операционной системы iOS 15 для смартфонов в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что также будут анонсированы новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Особенности, которые ждут пользователей в новой модификации, пока не разглашаются.
Конференцию разработчиков WWDC 2021 запланирована на 7–11 июня, она пройдет в онлайн-формате. Официальный релиз iOS 15 состоится осенью, вместе с новым поколением iPhone.
Ранее сообщалось, что специалисты компании Apple интегрировали в корпус ноутбука подставку.
По словам создателей, выдвижная подставка будет спрятана в шасси MacBook. Ее можно привести в рабочее положение не только ручным, но и автоматическим способом. Отмечается, что она поможет системе охлаждения компьютера или при работе с клавиатурой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: