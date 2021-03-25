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Москва 24

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Технологии

18:52

Презентация iPhone 13 состоится точно в срок – СМИ

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Презентация нового iPhone 13 состоится точно в срок, в сентябре, передает издание 9to5mac.

Аналитик Дэниел Айвс, изучив отчеты о цепочке поставок компонентов для девайса, подтвердил, что анонс устройства запланирован на третью неделю сентября.

При этом специалист допускает, что задержка может быть спровоцирована конструктивными доработками. В худшем случае некоторые версии iPhone могут быть представлены в октябре. В Apple также надеются, что сроки поставок сорваны не будут.

Уточняется, что компания намерена произвести на 25 процентов смартфонов больше. Точное название новых устройств пока неизвестно, поэтому специалисты условно обозначили их как iPhone 13.

Ранее сообщалось, что будущая линейка iPhone 13 будет состоять из четырех моделей. Рабочий размер дисплея станет чуть больше, чем в предыдущих моделях. Это связано с тем, что разработчик планирует уменьшить "челку" вверху экрана.

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